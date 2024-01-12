Премии по итогам года получили 36% псковичей

12:47, 12 января 2024, ПАИ

Премии по итогам года получили 36% псковичей. Среди мужчин работодатели выплатили премии 31%. Премированных женщин оказалось немного больше (41%), сообщает SuperJob.

Ранее сообщалось, что псковичи активизировались в поиске работы и подработки. Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области оказались работники сферы продаж (на них приходится 18% от всего объема резюме на рынке труда или каждый пятый соискатель в регионе).