Премии по итогам года получили 36% псковичей
Премии по итогам года получили 36% псковичей. Среди мужчин работодатели выплатили премии 31%. Премированных женщин оказалось немного больше (41%), сообщает SuperJob.
Ранее сообщалось, что псковичи активизировались в поиске работы и подработки. Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области оказались работники сферы продаж (на них приходится 18% от всего объема резюме на рынке труда или каждый пятый соискатель в регионе).
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