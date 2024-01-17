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Общество

Начальник псковского управления Росгвардии исполнил новогоднее желание семилетнего мальчика

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов исполнил новогоднюю мечту семилетнего мальчика в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник псковского управления Росгвардии исполнил новогоднее желание семилетнего мальчика. Фото здесь и далее: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Руководитель управления Росгвардии снял с новогодней ёлки открытку с желанием Семёна. Мальчик мечтал о велосипеде.

Семён отправил своё желание на «Ёлку желаний» во время пребывания в социальном учреждении в Великих Луках. Сейчас он вместе со своей сестрой живёт и учится в средней школе-интернате в Сосновке Кировской области.

Велосипед отправили в Кировскую область, где местные росгвардейцы передали его мальчику.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.

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