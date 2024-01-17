Начальник псковского управления Росгвардии исполнил новогоднее желание семилетнего мальчика
Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов исполнил новогоднюю мечту семилетнего мальчика в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководитель управления Росгвардии снял с новогодней ёлки открытку с желанием Семёна. Мальчик мечтал о велосипеде.
Семён отправил своё желание на «Ёлку желаний» во время пребывания в социальном учреждении в Великих Луках. Сейчас он вместе со своей сестрой живёт и учится в средней школе-интернате в Сосновке Кировской области.
Велосипед отправили в Кировскую область, где местные росгвардейцы передали его мальчику.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.
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