Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Николай из Евпатории давно мечтал об электронной книге.
На выставке «Россия» на ВДНХ губернатор Псковской области Михали Ведерников снял желание мальчика с Всероссийской «Ёлки желаний» и пообещал его исполнить.
В преддверии Нового года глава региона исполнил мечту Николая и передал ему гаджет.
«Михаил Юрьевич, спасибо, что осуществили мою мечту! С наступающим Новым годом!» – поблагодарил Николай губернатора Псковской области.
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