Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма

10:47, 27 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Николай из Евпатории давно мечтал об электронной книге.

На выставке «Россия» на ВДНХ губернатор Псковской области Михали Ведерников снял желание мальчика с Всероссийской «Ёлки желаний» и пообещал его исполнить.

В преддверии Нового года глава региона исполнил мечту Николая и передал ему гаджет.

«Михаил Юрьевич, спасибо, что осуществили мою мечту! С наступающим Новым годом!» – поблагодарил Николай губернатора Псковской области.