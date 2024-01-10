Девятилетняя великолучанка получила новогодний подарок от губернатора Псковской области

16:42, 10 января 2024, ПАИ

Девятилетняя великолучанка Арина, пожелание которой губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял с «Ёлки желаний» в Кремле, получила свой подарок. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

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Арина мечтала о детском спортивно-игровом комплексе. «Арина - очень веселая, дружелюбная девочка, но из-за особенностей здоровья не может полноценно заниматься в спортивных секциях. Михаил Юрьевич исполнил мечту девочки и подарил ей специальный спортивный тренажёр. Семья Арины от всей души благодарит губернатора за исполненную мечту ребенка», - написал Андрей Беляев.