Правительство Псковской области и РСО договорились о расширении сотрудничества

15:42, 17 января 2024, ПАИ

Правительство Псковской области договорилось с Российскими студенческими отрядами (РСО) о расширении сотрудничества и новых направлениях работы. Соглашение с командиром Центрального штаба РСО Дмитрием Парамоновым губернатор региона Михаил Ведерников подписал на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве сегодня, 17 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что студенческие отряды совместно с ПсковГУ принимают активное участие в самых различных мероприятиях, среди которых проведение военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы», акции «Ольгинский десант» и организация тематической православной смены для детей участников СВО «Дорога добра» в оздоровительном лагере «Стремительный».

Также Михаил Ведерников напомнил, что проект российско-белорусского отряда «Союзный десант» стал победителем конкурса на форуме «Мосты дружбы», получив поддержку со стороны Союзного государства и Минобрнауки РФ.

Губернатор выразил надежду, что соглашение позволит организовать ещё более эффективное сотрудничество и развить новые направления в деятельности студенческих отрядов. Ответственным за дальнейшее взаимодействие с организацией назначили комитет по молодёжной политике Псковской области.

Отметим, студенческие отряды Псковской области — молодое региональное отделение РСО. В 2021 году Российские студенческие отряды участвовали в возведении мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» и благоустройстве Самолвы и Кобыльего Городища.