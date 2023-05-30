Специалисты ПсковГУ сформировали концепцию военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы»

22:30, 29 мая 2023, ПАИ

Специалисты Псковского государственного университета озвучили концепцию проведения международного военно-патриотического лагеря для детей и подростков 14–18 лет из России и Белоруссии, который пройдёт в июне этого года в Себежском районе. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Участниками проекта станут 200 детей. Организаторы пригласят к участию ребят, изучающих историческое наследие России и архивное дело, а также юнармейцев и детей, участвующих в поисковых движениях. Лагерь будет проходить в одну смену, её длительность составит 21 день.

Ребят ждёт тренинг командообразования в отрядах и выявления общих интересов, а также работа в группах в целом ряде блоков — образовательном, практическом, спортивном. Кроме того, программой предусмотрено проведение отрядных вечеров «Свеча памяти», игр на местности «Россия начинается здесь», квиз «Поклонимся великим тем годам».

В рамках тематических мастерских под руководством экспертов молодые люди из двух братских стран разработают проект и арт-объект (макет), который повторит разрушенные латвийскими властями элементы общей композиции Кургана Дружбы. Также на территории комплекса «Курган Дружбы» планируется проведение международной акции «Сад памяти», целью которой является увековечение память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В рамках работы лагеря подростки подготовят театрализованное представление «Себежский рубеж», состоящее из 12 творческих номеров и исторической реконструкции событий из жизни партизанского отряда.

На Международной встрече ветеранов «Курган Дружбы», которая пройдёт 2 июля, ребята представят результаты проекта восстановления утраченных элементов композиции Кургана Дружбы и арт-объект, а также концертное мероприятие «Себежский рубеж», которое увидит более 2000 зрителей.

Добавим, что проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи). Военно-патриотический лагерь позволит не только реализовать теоретический подход к патриотическому воспитанию, но и даст возможность принять непосредственное участие в общем деле защиты истории. Основная цель проекта — сохранение исторической памяти о подвигах русских воинов в годы Великой Отечественной войны через прямое воссоздание разрушенных латвийскими властями элементов мемориального комплекса «Курган Дружбы» и установление новых дружеских связей в молодёжной среде с Республикой Беларусь.