Появление звания «Заслуженный работник МСУ» повысит престиж муниципальной службы – Елена Тимашова

17:49, 17 января 2024, ПАИ

Появление звания «Заслуженный работник МСУ» повысит престиж муниципальной службы, отметила начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» – это, в первую очередь, значимый шаг в сторону повышения престижа муниципальной службы, укрепления авторитета муниципалитета как самого первого, но очень нужного уровня публичной власти. Который в ежедневном режиме решает вопросы непосредственного жизнеобеспечения людей, создаёт основу для повышения качества их жизни», – сказала она.

«В Псковской области большое количество работников муниципалитетов, которые заслуживают этой награды, полностью отдаваясь служению людям, всю свою жизнь посвящая муниципальной службе. Следовательно, предложения по достойным этой награды не заставят нас долго ждать», – отметила Елена Тимашова.

Напомним, указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» подписал президент России Владимир Путин накануне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.