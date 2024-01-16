Площадка ПсковГУ будет представлена на форуме-выставке «Россия»

19:08, 16 января 2024, ПАИ

ПсковГУ представит свою деятельность на выставке-форуме «Россия» в Москве с 23 по 28 января, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

На уроке института права, экономики и управления гости смогут пройти чек-лист и определить свои сильные и слабые финансовые стороны, получить полезные рекомендации и поучаствовать в тематической викторине. Посоревноваться в сообразительности и смекалке предложит математическая школа ПсковГУ.

Институт медицины и экспериментальной биологии продемонстрирует диагностические методы исследования показателей человека. Гости смогут измерить артериальное давление, уровень кислорода и сахара в крови. Им также продемонстрируют работу биоимпедансного анализатора и измерение объёмных и скоростных показателей дыхания.

Расширить кругозор и знания о Псковщине предложит университетская библиотека. Гости смогут поучаствовать в филвордах (словесных играх) и собрать пазлы с достопримечательностями Пскова. Кроме того, институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций предложит посетителям перевести небольшие высказывания с псковского на современный русский литературный язык.

Узнать о русских венцах, кокошниках и шишаке Псковской губернии, поучаствовать в конкурсе на разработку эскиза современного венца, изготовить магнитик-кокошник можно будет с представителями института промышленных технологий и дизайна. Гостям выставки предложат сфотографироваться в необычном свитшоте в русском стиле.

Посетителей ждут индивидуальные консультации психологов и методистов вуза, а также выступление университетского фольклорного ансамбля «Плескава» и дефиле Театра мод ПсковГУ.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.