Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

10:22, 18 января 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В 12:51 в жилом доме на улице Школьной в деревне Торошино Псковского района огонь повредил комнату и кровлю. Предварительно возгорание произошло из-за неправильного устройства и эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом и хозпостройку.

В 14:40 в Дубишинской школе Дедовичского района на первом этаже полностью выгорело изнутри помещение мастерской. Кроме того, соседнее помещение и коридор первого этажа полностью закопчены. Предварительной причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в мастерской. Здание школы от возгорания удалось спасти.

В 18:00 на 294-м километре трассы Р-23 в Псковском районе сгорел автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска. Предварительно машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

В 18:40 в двухкомнатной квартире в четырёхквартирном доме на улице Хуторской в Стругах Красных в коридоре огонь повредил стену и потолок. Кроме того, квартира полностью закопчена. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в помещении коридора. Пожарным удалось спасти от огня остальные три квартиры.