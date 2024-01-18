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Происшествия

Автомобиль врезался в столб после столкновения с фурой в Палкинском районе

Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло на 312-м километре трассы Р-23 в Палкинском районе. ДТП произошло сегодня, 18 января. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Автомобиль врезался в столб после столкновения с фурой в Палкинском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Водитель автомобиля Chevrolet Cruze во время обгона фуры Volvo не справился с управлением, в результате чего легковая машина задела большегруз, после чего въехала в столб.

Прибывшие медики оказали водителю помощь на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

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