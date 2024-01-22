Руку мужчины затянуло в станок на заводе в Великих Луках
Несчастный случай произошёл на заводе в Великих Луках. Основным видом деятельности ООО является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
43-летний мужчина при выполнении своих трудовых обязанностей получил травму руки – его правая рука попала в станок.
Подробности несчастного случая выясняются, уточнили в инспекции.
Ранее сообщалось, что упавшая труба покалечила пожарного во время тушения пожара в Псковской области.
Кроме того, фрезеровочный станок упал на рабочего в Пскове.
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