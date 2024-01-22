Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Руку мужчины затянуло в станок на заводе в Великих Луках

Несчастный случай произошёл на заводе в Великих Луках. Основным видом деятельности ООО является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Руку мужчины затянуло в станок на заводе в Великих Луках. Фото: ПАИ

43-летний мужчина при выполнении своих трудовых обязанностей получил травму руки – его правая рука попала в станок.

Подробности несчастного случая выясняются, уточнили в инспекции.

Ранее сообщалось, что упавшая труба покалечила пожарного во время тушения пожара в Псковской области.

Кроме того, фрезеровочный станок упал на рабочего в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
22 января 2024

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе
22 января 2024

Более 800 тысяч рублей и аккаунтов на «Госуслугах» лишились псковичи из-за мошенников
22 января 2024

Девять пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные
22 января 2024

Псковская пенсионерка незаконно прописала пятерых россиян
22 января 2024

Руку мужчины затянуло в станок на заводе в Великих Луках
22 января 2024

19 человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю
22 января 2024

Два судимых мужчины через окно обокрали баню великолукской пенсионерки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...