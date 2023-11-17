Фрезеровочный станок упал на рабочего в Пскове

15:40, 17 ноября 2023, ПАИ

Несчастный случай произошёл в псковской компании по автомобильным грузоперевозкам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

В ходе выполнения работ пострадал 43-летний упаковщик. В результате падения фрезеровочного станка он получил резаную рану предплечья с повреждением сухожилия.

Подробности несчастного случая выясняются. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что рабочему отрубило пальцы циркулярной пилой на заводе в Пскове.