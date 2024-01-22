Более 20,3 млрд рублей задолжал российским компаниям Google

11:36, 22 января 2024, ПАИ

Задолженность российского подразделения корпорации Google перед местными кредиторами составляет более 20,322 млрд рублей на начало 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные последнего собрания кредиторов.

За последние полгода долг российского подразделения вырос на 145 млн рублей. В 2022 году выручка офиса корпорации снизилась на 82 % – с 134,3 до 24,2 млрд рублей.

В июне 2022 года российское подразделение корпорации Google обратилось в суд с заявлением о банкротстве из-за невозможности исполнения денежных обязательств. Позднее временный управляющий компании выявил признаки преднамеренного банкротства, что является преступлением.

Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского подразделения Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.

Ранее сообщалось, что более 700 млн рублей задолжали жители Псковской области фонду капремонта.