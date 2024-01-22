Публикуем лидеров голосования премии «Народное признание», по данным на 22 января

Стали известны лидеры голосования Первой общественной премии «Народное признание – 2023», по данным на 22 января. С 28 декабря за соискателей проголосовало более 13 тысяч человек.

Номинация «Открытие»:

– Кафе «Соль»;

– Центр активного досуга «Ирбис»;

– «Золотая улитка».

Номинация «Наша марка»:

– Изборский пряник;

– Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР (Золотая улитка);

– Кондитерский дом «Себежанка».

Номинация «Сервис»:

– Экоклуб «Оленья гора»;

– Ресторан «СтрогановЪ»;

– Арт-пространство «Вперёд в СССР».

Номинация «Бизнесмен года»:

– Денис Брохман;

– Раиса Курамшина.

– Алексей и Татьяна Васильевы.

Номинация «Рекорд»:

– Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт»;

– Дмитрий Ющенко;

– Команда спортсменов из Палкинского района.

Номинация «Защита»:

– Старший инспектор ГАИ из Печорского района Константин Куденков;

– Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков;

– Александр Дегтярёв.

Номинация «Поступок»:

– Великолукские школьники, которые спасли тонущего рыбака;

– Сотрудники Полистовского заповедника;

– Игорь Белов из Плюсского района.

Номинация «Талант»:

– хореографический ансамбль «Ветер перемен»;

– вокальный образцово-художественный коллектив M&M's;

– танцевальный коллектив «Апельсин».

Номинация «Призвание»:

– педагоги Детского дома творчества Пскова;

– Андрей Устьянцев;

– Олег Шипилин.

Номинация «Инициатива»

– благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку»;

– военно-исторический клуб «Моторы Победы»

– Псковский государственный университет за проведение «Кургана Дружбы».

Номинация «Событие»:

– Курган Дружбы – 2023;

– открытие первого в России памятника бабушке;

– военно-исторический клуб «Моторы Победы».

Номинация «Экомышление»:

– экологические движение «За чистый лес»;

– детская экологическая библиотека «Радуга»;

– центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.

Номинация «Паблик для народа»:

– группа Псковской областной клинической больницы;

– группа детского сада №2045/3 Стругокрасненского района;

– группа детского сада №5 комбинированного вида Великих Лук.

Номинация «Проект года»:

– ремонт Дома фольклора в деревне Церковище;

– ремонт Торошинского дома культуры;

– установка водоматов в Себеже.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.