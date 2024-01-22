Публикуем лидеров голосования премии «Народное признание», по данным на 22 января
Стали известны лидеры голосования Первой общественной премии «Народное признание – 2023», по данным на 22 января. С 28 декабря за соискателей проголосовало более 13 тысяч человек.
Номинация «Открытие»:
– Кафе «Соль»;
– Центр активного досуга «Ирбис»;
– «Золотая улитка».
Номинация «Наша марка»:
– Изборский пряник;
– Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР (Золотая улитка);
– Кондитерский дом «Себежанка».
Номинация «Сервис»:
– Экоклуб «Оленья гора»;
– Ресторан «СтрогановЪ»;
– Арт-пространство «Вперёд в СССР».
Номинация «Бизнесмен года»:
– Денис Брохман;
– Раиса Курамшина.
– Алексей и Татьяна Васильевы.
Номинация «Рекорд»:
– Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт»;
– Дмитрий Ющенко;
– Команда спортсменов из Палкинского района.
Номинация «Защита»:
– Старший инспектор ГАИ из Печорского района Константин Куденков;
– Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков;
– Александр Дегтярёв.
Номинация «Поступок»:
– Великолукские школьники, которые спасли тонущего рыбака;
– Сотрудники Полистовского заповедника;
– Игорь Белов из Плюсского района.
Номинация «Талант»:
– хореографический ансамбль «Ветер перемен»;
– вокальный образцово-художественный коллектив M&M's;
– танцевальный коллектив «Апельсин».
Номинация «Призвание»:
– педагоги Детского дома творчества Пскова;
– Андрей Устьянцев;
– Олег Шипилин.
Номинация «Инициатива»
– благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку»;
– военно-исторический клуб «Моторы Победы»
– Псковский государственный университет за проведение «Кургана Дружбы».
Номинация «Событие»:
– Курган Дружбы – 2023;
– открытие первого в России памятника бабушке;
– военно-исторический клуб «Моторы Победы».
Номинация «Экомышление»:
– экологические движение «За чистый лес»;
– детская экологическая библиотека «Радуга»;
– центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.
Номинация «Паблик для народа»:
– группа Псковской областной клинической больницы;
– группа детского сада №2045/3 Стругокрасненского района;
– группа детского сада №5 комбинированного вида Великих Лук.
Номинация «Проект года»:
– ремонт Дома фольклора в деревне Церковище;
– ремонт Торошинского дома культуры;
– установка водоматов в Себеже.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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