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Эдгар Гиносян: Чемпионат мира по тхэквондо показал, что спорт вне политики

Чемпионат мира по тхэквондо показал, что спорт вне политики. Такое мнение высказал тренер Федерации тхэквондо Псковской области Эдгар Гиносян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Эдгар Гиносян: «Чемпионат мира по тхэквондо показал, что спорт вне политики». Фото: ПАИ

«На международной арене конкуренция очень хорошая, несмотря на все санкции. Чемпионат мира показал, что спорт вне политики и вне всех этих разбирательств. В Казахстане, где проходил чемпионат мира по тхэквондо в 2023 году, присутствовали 63 страны. Принимали участие 866 спортсменов. Были спортсмены из США, Перу, Кореи, Китая, Японии, Эстонии, Англии. Много европейских и западных стран принимали участие. Все адекватно к этому относятся. Нужно приезжать, соревноваться и выявлять лучших», – отметил эксперт.

Также Эдгар Гиносян объяснил, за счёт чего российские спортсмены смогли принять участие в мировых стартах по тхэквондо. «Очень важную роль играют руководители Федерации тхэквондо ИТФ России. Они очень долго вели переговоры и всё-таки нам разрешили страну представить. Разрешили и с флагом, и с гимном. Чемпионам соревнований традиционно включали гимн», – сказал он.

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