Скончалась великолукский врач-неонатолог Элла Базиновская

18:38, 22 января 2024, ПАИ

Врач-неонатолог Элла Базиновская скончалась 21 января, сообщили ПАИ в Великолукской межрайонной больнице.

Церемония прощания состоится 23 января в 12:00 около морга по адресу улица Пушкина, 5.

«До 1991 года Элла Базиновская была заведующей отделением для новорождённых Великолукского родильного дома. В 1997 году ушла на заслуженный отдых. Элла Борисовна была настоящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что умерла псковский акушер-гинеколог Людмила Кальвина.

Также скончался доктор технических наук, профессор ПсковГУ Юрий Баринов.