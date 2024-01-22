Скончалась великолукский врач-неонатолог Элла Базиновская
Врач-неонатолог Элла Базиновская скончалась 21 января, сообщили ПАИ в Великолукской межрайонной больнице.
Церемония прощания состоится 23 января в 12:00 около морга по адресу улица Пушкина, 5.
«До 1991 года Элла Базиновская была заведующей отделением для новорождённых Великолукского родильного дома. В 1997 году ушла на заслуженный отдых. Элла Борисовна была настоящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что умерла псковский акушер-гинеколог Людмила Кальвина.
Также скончался доктор технических наук, профессор ПсковГУ Юрий Баринов.
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