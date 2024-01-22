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Скончался профессор ПсковГУ Юрий Баринов

На 77-м году ушёл из жизни доктор технических наук, профессор ПсковГУ Юрий Баринов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Скончался профессор ПсковГУ Юрий Баринов. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В ПсковГУ выразили слова соболезнования родным и близким Юрия Баринова.

«Юрий Григорьевич был талантливым руководителем, за годы трудовой деятельности при его непосредственном участии произошли значительные изменения в высшем образовании Псковской области. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Юрий Баринов пользовался заслуженным авторитетом и уважением не только в университете, но и за его пределами», – отметили в вузе.

Юрий Баринов в 1964 году окончил с золотой медалью Тархановскую среднюю школу (Республика Мордовия), в 1970 году – Рижский институт инженеров гражданской авиации и получил диплом с отличием. В 1975 году, работая преподавателем в этом институте, окончил аспирантуру.

В 1978 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности, в 1994 году защитил докторскую диссертацию в институте машиноведения Академии наук России, и ему присвоили учёную степень «доктор технических наук».

В 1999 году по решению Высшей аттестационной комиссии в Москве Юрий Баринов получил звание профессора. В 2003 году ему присвоили звание «Заслуженный работник Высшей школы РФ».

В 1999 году Юрий Баринов пришёл на работу в Псковский государственный политехнический институт, где в течение восьми лет был деканом факультета экономики и менеджмента, затем стал проректором по учебной работе.

В 2012 году был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015-2018 годах являлся экспертом в комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Псковской области.

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Скончался профессор ПсковГУ Юрий Баринов

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