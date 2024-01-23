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Общество

30 студентов из Псковской области проходят практику в Москве на выставке «Россия»

30 студентов из Псковской области проходят практику в Москве на выставке «Россия», сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«Да, так тоже можно, – написал он. – С середины января на стенде нашего региона работают студенты и выпускники, обучающиеся по направлениям «туризм», «менеджмент», «экскурсоведение», «гостиничное дело».

Михаил Ведерников отметил, что посетители псковского стенда активно интересуются туристическим потенциалом области, а кто-то уже планирует поездку в регион. «И чтобы люди могли сразу получить ответы на все свои вопросы, поручил привлечь к работе на нашей площадке профессиональных экскурсоводов и юных специалистов. Уверен, что для студентов участие в таком масштабном проекте станет интересным опытом для будущей карьеры», – заключил губернатор.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. С 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ. Сообщалось также, что на площадке форума презентовали псковский вездеход.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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