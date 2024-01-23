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Владимир Путин пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей

Президент России Владимир Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки под 6 % и государственную субсидию на покрытие части ипотеки для многодетных семей, сообщает «Коммерсантъ».

Владимир Путин пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Фото: ПАИ

По его словам, льготная семейная ипотека точно будет продолжена.

По поводу программы льготной ипотеки на вторичном рынке президент отметил, что вопрос не в деньгах, а в прозрачности операций. «Одно дело, когда вы покупаете новое жильё и там всё понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жильё», – сказал он. В то же время, подчеркнул глава государства, существуют опасения насчёт злоупотребления правом по программам льготного кредитования на вторичном рынке жилья и над этим «надо подумать».

Льготная семейная ипотека может предоставляться и бездетным молодым семьям, и семьям с детьми. Для многодетных семей предусмотрена субсидия государства в размере 450 тысяч рублей на покрытие части ипотеки. Владимир Путин также согласился продлить действие этой субсидии.

Ранее сообщалось, что президент установил бессрочный статус многодетных семей в России.

Напомним, власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году. Для этого в регионе принимаются серьёзные меры поддержки института семьи и детства и стабилизации социально-экономической ситуации в целом, которые, по расчётам властей, приведут к началу демографического роста.

Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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