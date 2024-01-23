Владимир Путин пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей

22:58, 23 января 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки под 6 % и государственную субсидию на покрытие части ипотеки для многодетных семей, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, льготная семейная ипотека точно будет продолжена.

По поводу программы льготной ипотеки на вторичном рынке президент отметил, что вопрос не в деньгах, а в прозрачности операций. «Одно дело, когда вы покупаете новое жильё и там всё понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жильё», – сказал он. В то же время, подчеркнул глава государства, существуют опасения насчёт злоупотребления правом по программам льготного кредитования на вторичном рынке жилья и над этим «надо подумать».

Льготная семейная ипотека может предоставляться и бездетным молодым семьям, и семьям с детьми. Для многодетных семей предусмотрена субсидия государства в размере 450 тысяч рублей на покрытие части ипотеки. Владимир Путин также согласился продлить действие этой субсидии.

Ранее сообщалось, что президент установил бессрочный статус многодетных семей в России.

Напомним, власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году. Для этого в регионе принимаются серьёзные меры поддержки института семьи и детства и стабилизации социально-экономической ситуации в целом, которые, по расчётам властей, приведут к началу демографического роста.

Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.