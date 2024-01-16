Меры поддержки семей расширят в Псковской области

23:58, 16 января 2024, ПАИ

Традиционную встречу с представителями фракции Псковского областного Собрания депутатов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 16 января, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Глава региона сделал акцент на расширении мер поддержки материнства и детства на территории Псковской области.

По его словам, действующий с прошлого года пакет мер будет расширен – в первую очередь за счёт увеличения грантовой поддержки семей. Михаил Ведерников предложил увеличить количество победителей конкурса «Лучшая городская и сельская семья» до десяти человек – все призёры получат по 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. Также выберут десять лучших молодых семей – призовой фонд для первой тройки будет равен миллиону рублей, остальные семь семей получат по 300 тысяч рублей.

Кроме того, в знак уважения будут отмечены и семьи-долгожители. Для супругов, проживших в браке 50 лет, будет изготовлена особая региональная медаль с индивидуальной гравировкой.

Ещё одна новая мера поддержки распространится на молодые семьи в возрасте до 35 лет и включит в себя гранты на проекты в области культуры, спорта, образования, развития семейного бизнеса. Всего определят десять победителей, три из которых получат по одному миллиону рублей, ещё семь – по 300 тысяч рублей.

Средства на погашение ипотеки в размере 300 тысяч рублей, по предложению губернатора, предлагается выплачивать не только за рождение первого, но и за рождение второго ребёнка. Это поможет снизить финансовую нагрузку на семью в самом непростом вопросе – приобретении жилья.

Также в числе дополнительных мер поддержки предлагается оказывать помощь в покупке учебников для находящихся на домашнем обучении детей, а также частично компенсировать стоимости обучения ребёнка в вузе для детей из многодетных семей.

В целом с учётом нововведений на меры поддержки семей в бюджете Псковской области будет предусмотрено 826 млн рублей федеральных и региональных средств.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка с 1 февраля.

Напомним также, ранее Михаил Ведерников дал совет псковским семьям.

Отмечалось также, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, сообщалось, что с 1 января 2024 года на всех трудоспособных россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, распространяется возможность бесплатно переучиваться на востребованные профессии.