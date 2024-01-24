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Происшествия

Волки нападают на собак в опочецкой деревне

Волки несколько недель нападают на собак в деревне Антоново Опочецкого района. Как рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ хозяйка приюта Елена Чикова, опровергнув опубликованную ранее в некоторых СМИ информацию, волк в одиночку зашёл на территорию приюта и напал на одного из псов.

Волки нападают на собак в опочецкой деревне. Фото здесь и далее: газета Опочецкого района «Красный маяк». На фото: Елена Чикова

«Был период ужина, где-то после семи-восьми часов вечера. Супруг раскладывал по ведрам кашу для кормёжки. Видит, что все по будкам, а Черныш с кем-то дерётся. Ну у мужа что было в руках, то ли лопата, то ли ковш, которым мешал кашу, он туда и кинул, закричал естественно. Было темно – у него с собой один лишь налобный фонарик. И в темноте был виден только силуэт: что-то худое и горбатое большими прыжками унеслось за территорию приюта», – поделилась опочанка.

Она подчеркнула, что раньше волки никогда не заходили на территорию приюта, всегда опасались собак.

На фото: собаки из приюта для бездомных животных в деревне Антоново

Однако оказалось, что это не единственный случай нападения волков в этой местности. Две недели назад хищники днём напали на собаку одного из местных охотников.

«Я был в деревне Антоново, а со мной собака – восемь месяцев. Ко мне она ещё не привыкла, поэтому к машине не подходила и стояла на дороге. Я отъехал за женой на пять минут, чтобы она приманила пса. А в это время буквально в 30 метрах от крайнего жилого дома мимо деревни шли волки. Они выскочили с двух сторон, собаку погнали и на речку в 50 метрах от дороги выгнали. Волки с двух сторон собаку начали окружать, она пыталась перепрыгнуть полынью на середине реки, но прыгнула в воду и сильное течение унесло её прямо под лёд», – рассказал охотник корреспонденту ПАИ.

Он отметил также, что волки ходят по одному маршруту, который проходит как раз вблизи домов и приюта. Мужчина также поделился, что от одного из охотников поступила информация, что хищники сейчас идут обратно, в сторону деревни Антоново.

«Две недели все пытаюсь найти, выслеживаю. И они все кружат вокруг деревни который день. Планирую сегодня съездить, посмотреть следы. Соседи-охотники готовы оперативно помочь, охотовед тоже в курсе», – рассказал он.

Кроме того, волки напали на собак в деревне Себежского района. А ранее местные жители заметили волка, гуляющего в центре города. При этом более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год.

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