Полиция начала проверку по факту обнаружения повешенных собак в Невельском районе

18:45, 24 января 2024, ПАИ

Полиция начала проверку по факту обнаружения тел животных в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В межмуниципальный отдел МВД России «Невельский» поступило сообщение от местной жительницы. В деревне Каверзы Невельского района в сарае частного дома она обнаружила трупы трёх повешенных собак. На место незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции и следственно-оперативная группа для детального изучения всех обстоятельств случившегося.

По данному факту начата проверка. Тела животных были переданы в специальную службу.