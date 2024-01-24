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Происшествия

Полиция начала проверку по факту обнаружения повешенных собак в Невельском районе

Полиция начала проверку по факту обнаружения тел животных в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Полиция начала проверку по факту обнаружения повешенных собак в Невельском районе. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В межмуниципальный отдел МВД России «Невельский» поступило сообщение от местной жительницы. В деревне Каверзы Невельского района в сарае частного дома она обнаружила трупы трёх повешенных собак. На место незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции и следственно-оперативная группа для детального изучения всех обстоятельств случившегося.

По данному факту начата проверка. Тела животных были переданы в специальную службу.

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