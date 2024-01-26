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Общество

Более 40% россиян позвонили мошенники под видом сотрудников банка или прокуратуры

Более 40 % россиян позвонили мошенники, представляясь сотрудниками банка или прокуратуры, в 2023 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков финансового маркетплейса.

Из «службы безопасности банка» позвонили 27 % опрошенных россиян. В большинстве случаев (87 %) заканчивали разговор в течение одной минуты; 9 % понимали, что общаются с мошенниками, когда их просили назвать трёхзначный код на обороте карты, а 4 % респондентов стали жертвами мошенников.

Звонки из якобы прокуратуры получили 14 % опрошенных россиян. В 97 % случаев мошенники сообщали, что со счёта физлица пытаются вывести средства, а для предотвращения этого нужно перевести деньги на «безопасный счёт».

С вредоносными ссылками в соцсетях и мессенджерах, а также с подделками сайтов столкнулись 42 % опрошенных, из них 13 % признались, что передали свои данные злоумышленникам. Ещё 6 % мошенники звонили под видом представителя сотового оператора и сообщали, то нужно продлить договор по связи. 4 % респондентов заявили, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.

Чаще всего жертвами мошенников становились люди в возрасте от 47 до 60 лет.

Ранее Центробанк предупредил о мошенниках, которые начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, а россиянам рассказали, как не попасться на эту мошенническую схему.

Напомним, начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, которые чаще страдают от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.

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