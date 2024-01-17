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Общество

Россиян предупредили о мошенниках, подделывающих голос для обмана

Мошенники начали имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, предупреждает Центробанк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Злоумышленники выходят на контакт с потенциальной жертвой, подделывая голос с помощью специальных программ. Они вынуждают человека сообщить необходимые данные или перевести деньги. Кроме того, всё чаще стали применяться комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. Часто используются адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека (основанные на информации, которую человек размещает в соцсетях).

В ЦБ рекомендуют не пересылать в мессенджерах и социальных сетях сведения документов и не вводить свои данные на сомнительных сайтах. Также лучше всего самостоятельно перезвонить человеку, от имени которого звонят, и уточнить информацию.

Ранее начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.

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