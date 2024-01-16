Эксперт назвала схему мошенничества, в которую попадают только пенсионеры

18:48, 16 января 2024, ПАИ

Схему дистанционного мошенничества, в которую попадают только пенсионеры, назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Это так называемые курьеры. Бабушкам звонит преступник и говорит: «Ваш родственник попал в серьёзную и неприятную ситуацию. Для того чтобы решить вопрос, необходимо подготовить определённую сумму денег». Преступник постоянно держит потерпевшую на связи, то есть не отпускает от телефона. А «курьер» в кратчайшее время приезжает и забирает деньги», – поделилась Валентина Комарова.

Практически все преступления такого типа в Пскове раскрыты, заверила эксперт. «Мы устанавливаем этих лиц, которые приезжают. Но не устанавливаем организаторов, так как они, как правило, действуют из недружественных нам стран», – уточнила она.

Также начальник Следственного управления УМВД России по Пскову объяснила, кто чаще всего идёт в «курьеры» работать на мошенников. «Курьеры» – это наши молодые парни. Студенты или безработные. Им предлагают работу в социальных сетях, и они соглашаются. Чтобы работать, они фотографируют свой паспорт и отсылают организатору. То есть они прекрасно понимают, чем занимаются. Невозможно, чтобы «курьер» не знал, чем он занимается», – пояснила специалист.