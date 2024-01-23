Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как распознать подделавшего голос мошенника, рассказали россиянам

Как распознать злоумышленника, имитирующего голос родственника или знакомого, рассказал руководитель управления по противодействию мошенничеству Алексей Лужанов, пишет газета «Известия».

При возникновении сомнений эксперт рекомендует задавать звонящему уточняющие вопросы индивидуального характера. Вопросы должны касаться вещей или деталей из прошлого, которые могут быть известны только тому, от чьего имени звонят.

При подозрительном звонке можно попросить человека прислать сообщение в соцсетях или мессенджерах, а также предложить встретиться лично. Мошенник будет всячески от этого отказываться и быстро потеряет интерес к жертве.

Существует и универсальный алгоритм действий: положить трубку и самостоятельно перезвонить абоненту. При этом важно самостоятельно набрать номер (либо выбрать его из списка контактов), а не перезванивать на последний входящий номер.

Ранее Центробанк предупредил о мошенниках, которые начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы.

Напомним, начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Врач-эндокринолог возобновила приём в Детской областной больнице Пскова
23 января 2024

На мастер-класс и экскурсию приглашает горожан Псковский музей-заповедник
23 января 2024

Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове
23 января 2024

Борис Елкин рассказал, каким будет пешеходный мост через Пскову
23 января 2024

Святогорский монастырь реставрируют в Пушкинских Горах
23 января 2024

О высоком уровне безопасности голосования через ДЭГ заявил эксперт
23 января 2024

Борис Елкин призвал псковичей не выходить на лёд
23 января 2024

Три случая заражения корью подтвердили в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...