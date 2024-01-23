Как распознать подделавшего голос мошенника, рассказали россиянам

17:43, 23 января 2024, ПАИ

Как распознать злоумышленника, имитирующего голос родственника или знакомого, рассказал руководитель управления по противодействию мошенничеству Алексей Лужанов, пишет газета «Известия».

При возникновении сомнений эксперт рекомендует задавать звонящему уточняющие вопросы индивидуального характера. Вопросы должны касаться вещей или деталей из прошлого, которые могут быть известны только тому, от чьего имени звонят.

При подозрительном звонке можно попросить человека прислать сообщение в соцсетях или мессенджерах, а также предложить встретиться лично. Мошенник будет всячески от этого отказываться и быстро потеряет интерес к жертве.

Существует и универсальный алгоритм действий: положить трубку и самостоятельно перезвонить абоненту. При этом важно самостоятельно набрать номер (либо выбрать его из списка контактов), а не перезванивать на последний входящий номер.

Ранее Центробанк предупредил о мошенниках, которые начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы.

Напомним, начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.