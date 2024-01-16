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Псковский эксперт назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников

Категории людей, которые чаще страдают от телефонных мошенников, назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Категории людей, страдающих от телефонных мошенников, назвала эксперт. Фото ПАИ

«Мы предполагали, что, возможно, это люди, которые не работают или пенсионеры. Однако, разложив все наши уголовные дела, мы поняли, что цифры примерно равнозначны», – отметила Валентина Комарова.

Это далеко не пенсионеры, отметила спикер брифинга. «Это люди работающие, образованные. Очень большое количество учителей, воспитателей, медицинских работников, работников железных дорог, военнослужащих, сотрудников иных государственных организаций и частных предприятий. Мы даже в процентном соотношении пытались высчитать. Соотношение примерно в равных количествах», – резюмировала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову.

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