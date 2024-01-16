Псковский эксперт назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников

18:18, 16 января 2024, ПАИ

Категории людей, которые чаще страдают от телефонных мошенников, назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Мы предполагали, что, возможно, это люди, которые не работают или пенсионеры. Однако, разложив все наши уголовные дела, мы поняли, что цифры примерно равнозначны», – отметила Валентина Комарова.

Это далеко не пенсионеры, отметила спикер брифинга. «Это люди работающие, образованные. Очень большое количество учителей, воспитателей, медицинских работников, работников железных дорог, военнослужащих, сотрудников иных государственных организаций и частных предприятий. Мы даже в процентном соотношении пытались высчитать. Соотношение примерно в равных количествах», – резюмировала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову.