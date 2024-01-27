Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Великолукском районе

12:04, 27 января 2024, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины столкновения легкового автомобиля и автобуса, в результате которого в Великолукском районе погибли три человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области









В ведомстве уточнили, что авария произошла около 7:30 на 466-м километре федеральной трассы Москва – Балтия. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего мужчины и автобус ПАЗ, за рулём которого был 49-летний великолучанин.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение транспортных средств. В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – 25-летняя девушка и двухлетний ребёнок – скончались на месте происшествия от полученных травм, второй ребёнок, годовалый, экстренно госпитализирован.

За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса, их госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, спровоцировавшие аварийную ситуацию. На месте работает следственно-оперативная группа. Больше фото с места происшествия смотрите здесь.