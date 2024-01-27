Цветы от Псковской области возложили на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга

16:06, 27 января 2024, ПАИ

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В день-юбилей освобождения города у монумента «Мать-Родина» собралось огромное количество людей: представители власти, волонтёры, семьи с детьми, а также защитники и жители блокадного города.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мероприятии принял участие и представитель Псковской области. Главу региона на торжественно-траурной церемонии представлял его первый заместитель Денис Салий. Для участия в юбилее ленинградской победы в город на Неве прибыло 37 зарубежных делегаций и представители 50 субъектов Российской Федерации.

Напомним, сегодня в Пскове состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с ветеранами Великой Отечественной войны, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава региона наградил ветеранов благодарственными письмами и почётными знаками. Также собравшихся поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Позже на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове прошла торжественная церемония возложения цветов в память о жертвах осаждённого Ленинграда.

Годовщину окончания одного из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны отмечают не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Накануне, 26 января, в Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда. Ранее почётные знаки вручили двум жительницам Пушкиногорского района – Вере Павловой и Нине Григорьевой.

В воскресенье, 28 января, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит легендарная седьмая, «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.