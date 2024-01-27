Михаил Ведерников почтил память жертв осаждённого Ленинграда

13:37, 27 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 января, в 80-ю годовщину снятия фашистской блокады, вместе с ветеранами почтил память жертв осуждённого Ленинграда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области





Торжественная церемония в память о подвиге героев прошла на Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с главой региона цветы к подножию монумента возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители муниципальной власти, военнослужащие Псковского гарнизона, блокадники и жители города.

Напомним, сегодня в Пскове состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с ветеранами Великой Отечественной войны, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава региона наградил ветеранов благодарственными письмами и почётными знаками. Также собравшихся поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Годовщину окончания одного из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны отметят не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Накануне, 26 января, в Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда. Ранее почётные знаки вручили двум жительницам Пушкиногорского района – Вере Павловой и Нине Григорьевой.

В воскресенье, 28 января, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит легендарная седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.