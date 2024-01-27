Губернатор наградил псковских ветеранов знаками «Жителю блокадного Ленинграда»

11:36, 27 января 2024, ПАИ

Благодарственные письма и почётные знаки в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручил 27 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников псковским ветеранам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Церемония награждения прошла в рамках встречи главы региона с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Несмотря на почтенный возраст, многие из вас продолжают встречи со школьниками, рассказывают правду, за это вам низкий поклон. Правительство Псковской области, руководство страны делает всё, чтобы ветераны чувствовали себя комфортно. Органы социальной защиты отрабатывают и индивидуальные просьбы ветеранов. Если есть ещё какие-то вопросы и пожелания – обязательно решим сегодня за чашкой чая», — отметил Михаил Ведерников.

Накануне, 26 января, в Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда. Ранее почётные знаки вручили двум жительницам Пушкиногорского района – Вере Павловой и Нине Григорьевой.