В Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда

21:41, 26 января 2024, ПАИ

Посвящённое 80-летию полного снятия блокады Ленинграда мероприятие состоялось в парке Победы в Опочке. Мероприятие прошло сегодня, 26 января, сообщает районная газета «Красный маяк».

Напомним, 27 января отмечается 80 лет со дня полного освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

«В годы войны наша страна испытывала страшные лишения. Но самые трудные испытания выпали ленинградцам. Мы всегда будем помнить, с какой силой волей они жили. Только с доброй памятью о прошлом мы можем идти в будущее», – приветствовала участников памятного митинга заместитель главы Опочецкого муниципального округа Ирина Лукьяновец.



В память о ленинградцах, погибших от обстрелов и бомбёжек, умерших от голода и холода, перенёсших нечеловеческие муки и страдания, была объявлена минута молчания, а к стеле Памяти в парке Победы опочане возложили живые цветы. Патриотические стихотворения прочитали учащиеся школы № 4.

На интерактивных площадках, организованных воспитанниками ВПК «Беркут», в этот день прошло несколько акций: «Свеча в окне», «Хлеб той зимы» и «Ленточка ленинградской победы».

Кусочек весом 125 граммов (именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады) стал символом акции. Его ребята предлагали попробовать всем желающим.