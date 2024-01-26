Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда

Посвящённое 80-летию полного снятия блокады Ленинграда мероприятие состоялось в парке Победы в Опочке. Мероприятие прошло сегодня, 26 января, сообщает районная газета «Красный маяк».

В Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Напомним, 27 января отмечается 80 лет со дня полного освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

«В годы войны наша страна испытывала страшные лишения. Но самые трудные испытания выпали ленинградцам. Мы всегда будем помнить, с какой силой волей они жили. Только с доброй памятью о прошлом мы можем идти в будущее», – приветствовала участников памятного митинга заместитель главы Опочецкого муниципального округа Ирина Лукьяновец.


В память о ленинградцах, погибших от обстрелов и бомбёжек, умерших от голода и холода, перенёсших нечеловеческие муки и страдания, была объявлена минута молчания, а к стеле Памяти в парке Победы опочане возложили живые цветы. Патриотические стихотворения прочитали учащиеся школы № 4.

На интерактивных площадках, организованных воспитанниками ВПК «Беркут», в этот день прошло несколько акций: «Свеча в окне», «Хлеб той зимы» и «Ленточка ленинградской победы».

Кусочек весом 125 граммов (именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады) стал символом акции. Его ребята предлагали попробовать всем желающим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2024

В Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда
26 января 2024

Урок мужества с участием жителей блокадного Ленинграда прошёл в Пыталово
26 января 2024

Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе
26 января 2024

Деятельность детского сада в Псковском районе приостановлена из-за вспышки норовируса
26 января 2024

В детском саду Псковского района зафиксировали вспышку кишечной инфекции
26 января 2024

Первоклассники побывали на экскурсии в ПАИ
26 января 2024

Память жертв Холокоста почтили у мемориального знака в Псковском районе
26 января 2024

Стелы «Город воинской славы» обновят в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...