Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Двум жительницам блокадного Ленинграда вручили почётные знаки в Пушкиногорском районе

Почётные знаки в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда вручили двум жительницам Пушкиногорского района – Вере Павловой и Нине Григорьевой, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

«Детство этих уважаемых женщин, теперь уже почтенного возраста, выпало на страшные годы блокады Ленинграда, и сегодня они со слезами на глазах и трепетом в голосе рассказывали о своей жизни во время блокады, об эвакуации, о послевоенном времени», – написала глава района.

Вера Павлова и Нина Григорьева имеют 40-летний стаж работы. За свою трудовую деятельность они были отмечены медалями «Ветеран труда», награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другими.

«Рассказывая о своей жизни, обе женщины поразили своим оптимизмом, крепостью духа и ясностью мысли. Они желали всем только мирного и спокойного будущего. Искренние поздравления и наилучшие пожелания Вере Алексеевне и Нине Дмитриевне крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – подытожила Оксана Филиппова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 января 2024

Память расстрелянных в еврейском гетто жителей почтили в Усвятах
25 января 2024

Посвящение младшеклассников в «Орлята России» прошло в Пушкинских Горах
25 января 2024

Аренда квартир в России подорожала на 18–24%
25 января 2024

Двум жительницам блокадного Ленинграда вручили почётные знаки в Пушкиногорском районе
25 января 2024

Себежским школьникам рассказали о блокаде Ленинграда в рамках акции «Хлеб той зимы»
25 января 2024

Анализатор для биохимических исследований появился в Себежской районной больнице
25 января 2024

Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
25 января 2024

Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...