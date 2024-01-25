Двум жительницам блокадного Ленинграда вручили почётные знаки в Пушкиногорском районе

21:10, 25 января 2024, ПАИ

Почётные знаки в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда вручили двум жительницам Пушкиногорского района – Вере Павловой и Нине Григорьевой, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

«Детство этих уважаемых женщин, теперь уже почтенного возраста, выпало на страшные годы блокады Ленинграда, и сегодня они со слезами на глазах и трепетом в голосе рассказывали о своей жизни во время блокады, об эвакуации, о послевоенном времени», – написала глава района.

Вера Павлова и Нина Григорьева имеют 40-летний стаж работы. За свою трудовую деятельность они были отмечены медалями «Ветеран труда», награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другими.

«Рассказывая о своей жизни, обе женщины поразили своим оптимизмом, крепостью духа и ясностью мысли. Они желали всем только мирного и спокойного будущего. Искренние поздравления и наилучшие пожелания Вере Алексеевне и Нине Дмитриевне крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – подытожила Оксана Филиппова.