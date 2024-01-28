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Происшествия

Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели девочки в Великих Луках

Доклад о ходе расследования уголовного дела из-за гибели ребёнка в Псковской области запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по региону.

  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщение о том, что в одном из частных домов в Великих Луках обнаружено тело несовершеннолетней, поступило в правоохранительные органы 27 января. Трагедия произошла на улице Речной. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, отец погибшей девочки решил самостоятельно наладить систему отопления в доме. Во время этого произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы отопления. Из-за этого девочка, которая находилась рядом, получила телесные повреждения. От них она скончалась на месте происшествия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Добавим, что сейчас проводятся судебные экспертизы и следственные действия. Также следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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