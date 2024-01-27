СК возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки в Великих Луках

23:42, 27 января 2024, ПАИ

Уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней девочки возбудили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Напомним, сегодня в частном доме на улице Речной произошёл взрыв компрессора.

По версии следствия, отец погибшей самостоятельно проводил работы по наладке системы отопления дома. В ходе работ произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы отопления, в результате чего 14-летняя девочка получила травмы и скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент проводятся судебные экспертизы и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.