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Происшествия

Тюрьма грозит великолучанину за убийство приятеля по неосторожности

Тюремный срок грозит жителю Великих Лук за убийство знакомого по неосторожности, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тюрьма грозит великолучанину за убийство приятеля по неосторожности. Фото: ПАИ

По версии следствия, 52-летний мужчина находился в квартире в Великих Луках у своего знакомого 27 октября 2023 года. Между мужчинами в ходе распития алкоголя произошёл конфликт. Один из них ударил другого в голову. От полученного удара мужчина потерял равновесие и упал, ударившись об пол затылком. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось о том, что ссора между бывшими супругами в Великих Луках закончилась поножовщиной.

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