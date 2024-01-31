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Эксперт Щельцин рассказал, на какие ссылки в поисковиках нельзя нажимать

Какие ссылки в поисковиках могут быть ловушкой социального фишинга, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт Щельцин рассказал, на какие ссылки в поисковиках нельзя нажимать. Фото: ПАИ

По его словам, нередко при поиске товаров или услуг в первых строках выплывает контекстная реклама или ресурсы, которые выложили немалые деньги за продвижение и агрессивный маркетинг. Если нажать на такую ссылку, то авторизация через социальные сети, например через «ВКонтакте» или «Одноклассники», происходит автоматически, что позволяет собирать личные данные пользователя без его ведома и согласия.

Обычно таким образом новые компании ищут себе клиентов. Но если их база данных попадёт не в те руки, то пользовали могут стать и жертвами мошенников.

Специалист отмечает, что защитить свои данные можно и нужно. Для этого важно следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и устанавливать надёжное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение.

Ранее псковский эксперт рассказал, что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети.

Сообщалось также, что в России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов и заблокировали 40 тысяч сайтов с азартными играми.

Кроме того, ранее эксперт предупредил граждан об опасности оплаты по QR-коду.

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