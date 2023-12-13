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Общество

40 тысяч сайтов с азартными играми заблокировали в России

12 миллионов сайтов с азартными играми выявили в России за два года, данные о 82 тысячах направили в ФНС, 40 тысяч из них уже заблокировали, приводит «Парламентская газета» слова гендиректора публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексея Грачёва.

40 тысяч сайтов с азартными играми заблокировали в России. Фото: ПАИ

По его словам, внебюджетное финансирование от букмекерской деятельности получают спортивные организации России. Если в 2021 году целевые отчисления от букмекерской деятельности составили 10 миллиардов рублей, то в этом году ожидается не менее 17 миллиардов рублей, подчеркнул Грачёв.

Отмечается, что мониторинг исполнения законодательства в части запрета организации и проведения азартных игр в интернете ведётся по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов.

Кроме того, РПЦ призывает запретить рекламу колдовства в интернете.

Напомним, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube в России не ожидается, поскольку аналогов ему пока нет.

Сообщалось также, что мошенники рассылают гражданам фейковые письма от имени Роскомнадзора.

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