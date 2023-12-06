Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 140 тысяч фишинговых сайтов выявили в России

144 тысячи фишинговых сайтов выявили в России за девять месяцев 2023 года, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов, его слова приводит агентство «Прайм».

Более 140 тысяч фишинговых сайтов выявили в России. Фото: ПАИ

По его словам, 29 тысяч из них уже заблокированы.

Замминистра отметил, что количество мошеннических сайтов увеличилось: в 2022 году их число составляло порядка 80 тысяч. Однако снизились масштабы телефонного мошенничества: если в прошлом году было зафиксировано 102 миллиона вызовов, то в третьем квартале 2023 года – 62 миллиона вызова, хотя и та, и другая цифра – огромные, подчеркнул Шойтов.

Он напомнил, что сейчас на портале «Госуслуг» есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников – все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. Кроме того, в России действует платформа «Антифрод» для борьбы с телефонным мошенничеством и система «Антифишинг», которая выявляет фишинговые сайты. Обе эти системы включены в нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают гражданам фейковые письма от имени Роскомнадзора.

Напомним также, псковский эксперт рассказал о детской кибербезопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2023

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах
06 декабря 2023

Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
06 декабря 2023

Более 140 тысяч фишинговых сайтов выявили в России
06 декабря 2023

Мост через реку Лочкина капитально отремонтировали в Псковском районе
06 декабря 2023

Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр – первый, кто за долгие годы обратился к китайской культуре
06 декабря 2023

Об украшении Пскова к Новому году поговорили на «Серебряном дожде». Главное
06 декабря 2023

Великолучанка вылепила капитана «Летучего голландца» из мастики и маршмеллоу
06 декабря 2023

Писатель Мо Янь обратился к гостям фестиваля китайской культуры в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...