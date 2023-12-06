Более 140 тысяч фишинговых сайтов выявили в России

20:33, 06 декабря 2023, ПАИ

144 тысячи фишинговых сайтов выявили в России за девять месяцев 2023 года, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов, его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, 29 тысяч из них уже заблокированы.

Замминистра отметил, что количество мошеннических сайтов увеличилось: в 2022 году их число составляло порядка 80 тысяч. Однако снизились масштабы телефонного мошенничества: если в прошлом году было зафиксировано 102 миллиона вызовов, то в третьем квартале 2023 года – 62 миллиона вызова, хотя и та, и другая цифра – огромные, подчеркнул Шойтов.

Он напомнил, что сейчас на портале «Госуслуг» есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников – все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. Кроме того, в России действует платформа «Антифрод» для борьбы с телефонным мошенничеством и система «Антифишинг», которая выявляет фишинговые сайты. Обе эти системы включены в нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают гражданам фейковые письма от имени Роскомнадзора.

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