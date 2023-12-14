Эксперт предупредил об опасности оплаты по QR-коду

09:52, 14 декабря 2023, ПАИ

Эксперты предупреждают об опасности оплаты по QR-коду, сообщает агентство «Прайм».

При оплате по QR-коду есть риск подмены реквизитов, поэтому следует обращать внимание на то, кто указан в качестве получателя. По словам технического специалиста Ваге Закаряна, более безопасны динамичные QR-коды, которые формируются под конкретную покупку. Поверх статичного QR-кода мошенники могут наклеить свой, тогда вернуть денежные средства будет невозможно.

Кроме того, при оплате онлайн тоже необходимо проверять реквизиты получателя. Мошенники используют QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки, и таким образом могут заполучить данные банковской карты.

Эксперт предупреждает, проводить платеж через QR-код можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением. При потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек, а деньги могут списаться. При этом, если деньги попадают на правильный счет магазина, их позже вернут.

Внимательно нужно относиться и к распродажам с использованием QR-кодов. Часто за ними стоят злоумышленники, которые хотят получить деньги на свои поддельные счета, отметил разработчик.