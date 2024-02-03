О погоде на территории Русской равнины в эти выходные рассказали синоптики

10:23, 03 февраля 2024, ПАИ

Какой будет погода на территории Русской равнины в эти выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

«В предстоящие выходные промежуточный гребень в центральной части Русской равнины сменится глубокой ложбиной очередного атлантического циклона, который к концу выходных дойдёт до границы Финляндии и Карелии. И без того низкое атмосферное давление продолжит понижаться. Из-за колебаний температуры продолжится образование гололедицы», – отметили специалисты.

А на севере Русской равнины будет умеренно спокойная зимняя погода, подчеркнули синоптики.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда в регион придёт похолодание.