О погоде на территории Русской равнины в эти выходные рассказали синоптики
Какой будет погода на территории Русской равнины в эти выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».
«В предстоящие выходные промежуточный гребень в центральной части Русской равнины сменится глубокой ложбиной очередного атлантического циклона, который к концу выходных дойдёт до границы Финляндии и Карелии. И без того низкое атмосферное давление продолжит понижаться. Из-за колебаний температуры продолжится образование гололедицы», – отметили специалисты.
А на севере Русской равнины будет умеренно спокойная зимняя погода, подчеркнули синоптики.
Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда в регион придёт похолодание.
Евгений Васильев принял участие во встрече участников форума «Всё для Победы!» с Владимиром Путиным