Стало известно, когда в Псковскую область придёт похолодание

16:43, 01 февраля 2024, ПАИ

Когда на территории Псковской области наступит похолодание, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ближайшие два-три дня по ночам будут слабоотрицательные температуры: от -5 до -6 градусов, днём – слабоположительные от 0 до +5. Понижение температур наиболее вероятно в конце первой десятидневки в конце первой декады февраля и в начале, в первой половине второй декады февраля. Возможно понижение ночных температур до -10...-12 градусов. Дневные температуры тоже в отдельные дни могут быть отрицательными», – подчеркнула Тала Нещадимова.

По её словам, вероятность осадков сохраняется – от небольших до умеренных в виде снега или мокрого снега. Будет дуть ветер преимущественно южных направлений, умеренный, порывистый.