Интеллектуальную систему видеонаблюдения установят возле памятника солдату Первой мировой войны в Пскове

20:51, 03 февраля 2024, ПАИ

Интеллектуальную систему видеонаблюдения установят возле памятника солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Напомним, вандалы повредили памятник солдату Первой мировой войны в конце января этого года. Прежде штык у памятника уже ломали.

В очередном выпуске «Истории земли Псковской» глава региона обратился к жителям Псковской области, отметив, что поводом для записи видео стала выходка вандалов.

«В конце января неизвестные в очередной раз отломали штык у памятника солдату Первой мировой войны в Пскове. Поэтому, с одной стороны, поручил главе города установить возле памятника интеллектуальную систему видеонаблюдения. На данный момент это самый эффективный способ борьбы с вандалами и нарушителями. По возможности стараемся устанавливать их во всех ключевых местах. Делаем это по согласовании с полицией и видим результат», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также рассказал историю создания памятника, отметив, что скульптура олицетворяет собирательный образ солдат Первой мировой, но имеет прямую связь с подвигом Героя Первой мировой Владимира Котлинского.

«Русские не сдаются!» – рождение этой знаменитой фразы связывают с боем 6 августа 1915 года у крепости Осовец. Немцы, безуспешно полгода её осаждавшие, применили смертоносные газы хлора и брома и были полностью уверены, что обороняться больше некому. Но когда из клубов газа на них пошли в атаку люди в окровавленных бинтах и с позеленевшей кожей, осаждавшие в панике бросились бежать.

Этот героический эпизод истории Первой мировой войны получил название Атака мертвецов. Легендарную контратаку возглавил уроженец Псковской губернии, подпоручик Владимир Котлинский.

Памятник солдату был изготовлен по заказу Псковского музея-заповедника и установлен 6 августа 2015 года на набережной реки Великой, около дома Беклешова (улица Георгиевская, 4). Здесь в годы Первой мировой войны располагался штаб Северного фронта.



«Но, видимо, память об этом эпизоде Первой мировой войны несколько померкла. Потому что если человек хотя бы раз слышал про этот подвиг, он никогда не полезет ломать штык памятника и остановит тех, кто попытается это сделать. Друзья, историческую память одними видеокамерами не защитить. Нам нужно помнить своих героев, чтобы и новые поколения росли на правильных примерах. И вы расскажите своим детям, какими были Владимир Котлинский и десятки, сотни, тысячи русских солдат, которые, вопреки всему, насмерть стояли и стоят на защите нашей земли. Мы будем помнить, а кому надо – напомним», – заключил губернатор.