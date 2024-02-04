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Общество

Молодые псковичи чаще регулируют время, которое проводят в интернете их дети

Молодые псковичи чаще регулируют время, которое проводят в интернете их дети, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Больше всего время интернет-активности своих детей контролируют родители младших школьников (85 %). Среди родителей детей от 11 до 14 лет этот показатель составляет 60 % опрошенных, среди родителей 15–17-летних детей – 31 %. Отмечается также, что матери регулируют интернет-активность своих детей чаще отцов.

Ранее псковский эксперт рассказал, что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети.

Сообщалось также, что в России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов и заблокировали 40 тысяч сайтов с азартными играми.

Кроме того, ранее эксперт предупредил граждан об опасности оплаты по QR-коду.

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