Молодые псковичи чаще регулируют время, которое проводят в интернете их дети

21:20, 04 февраля 2024, ПАИ

Молодые псковичи чаще регулируют время, которое проводят в интернете их дети, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Больше всего время интернет-активности своих детей контролируют родители младших школьников (85 %). Среди родителей детей от 11 до 14 лет этот показатель составляет 60 % опрошенных, среди родителей 15–17-летних детей – 31 %. Отмечается также, что матери регулируют интернет-активность своих детей чаще отцов.

Ранее псковский эксперт рассказал, что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети.

Сообщалось также, что в России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов и заблокировали 40 тысяч сайтов с азартными играми.

Кроме того, ранее эксперт предупредил граждан об опасности оплаты по QR-коду.