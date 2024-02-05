24 пьяных водителя поймали за неделю в Псковской области

10:51, 05 февраля 2024, ПАИ

24 пьяных водителя задержали в Псковской области с 29 января по 4 февраля, семь из них задержали за рулём в нетрезвом виде повторно, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции за неделю пресекли 1 547 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За данный период на территории области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, пять получили травмы.

Так, 4 февраля в результате столкновения двух легковых автомобилей в Куньинском районе погибло два человека, а двумя днями ранее после наезда автомобиля в Порхове погибла женщина-пешеход. Ещё одно смертельное ДТП произошло 2 февраля в деревне Котово Псковского района, где водитель Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и врезался в дерево.

В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от резких манёвров, не убедившись в их безопасности. Также жителям региона напомнили о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Отметим, с 22 по 28 января в Псковской области в результате ДТП погибли три человека, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести.