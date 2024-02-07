День зимних видов спорта отмечают в России сегодня

07:00, 07 февраля 2024, ПАИ

День зимних видов спорта отмечают сегодня в России, сообщает сайт calend.ru.

Идея о появлении такого праздника родилась не так давно. Впервые День зимних видов спорта отметили в 2015 году. Инициатором праздника стал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Его задумка заключалась в том, чтобы увековечить дату открытия Олимпийских игр в Сочи, которые стали важным событием для страны и дали толчок для развития зимнего спорта в стране. Поэтому дата праздника приурочена к открытию Олимпийских игр в Сочи.