День зимних видов спорта отмечают в России сегодня
День зимних видов спорта отмечают сегодня в России, сообщает сайт calend.ru.
Идея о появлении такого праздника родилась не так давно. Впервые День зимних видов спорта отметили в 2015 году. Инициатором праздника стал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Его задумка заключалась в том, чтобы увековечить дату открытия Олимпийских игр в Сочи, которые стали важным событием для страны и дали толчок для развития зимнего спорта в стране. Поэтому дата праздника приурочена к открытию Олимпийских игр в Сочи.
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