Четыре пожара ликвидировано в Псковской области за сутки

09:24, 08 февраля 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

7 февраля в 13:30 в Новоржевском муниципальной округе в деревне Выбор на улице Луговой сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 17:55 в Стругокрасненском муниципальном округе в деревне Марьино на улице Центральной в 12-квартирном двухэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате огнем повреждена стена. Пострадал 58-летний гражданин, госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасена квартира.

В 18:28 в Великолукском районе в деревне Баландино на улице Речной в жилом доме выгорел мансардный этаж по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации котла. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 21:23 в Великих Луках на улице Золотковской в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на первом этаже закопчена дверь. Предварительная причина возгорания – поджог.