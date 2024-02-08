Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Четыре пожара ликвидировано в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

7 февраля в 13:30 в Новоржевском муниципальной округе в деревне Выбор на улице Луговой сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 17:55 в Стругокрасненском муниципальном округе в деревне Марьино на улице Центральной в 12-квартирном двухэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате огнем повреждена стена. Пострадал 58-летний гражданин, госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасена квартира.

В 18:28 в Великолукском районе в деревне Баландино на улице Речной в жилом доме выгорел мансардный этаж по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации котла. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 21:23 в Великих Луках на улице Золотковской в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на первом этаже закопчена дверь. Предварительная причина возгорания – поджог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

Публикуем фото с места пожара в Великих Луках
08 февраля 2024

Четыре пожара ликвидировано в Псковской области за сутки
08 февраля 2024

Контрафактный алкоголь и сигареты на 20 млн рублей изъяты из оборота в Псковской области
07 февраля 2024

Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Великих Луках
07 февраля 2024

Водитель погиб на месте после столкновения с рейсовым автобусом в Палкинском районе
07 февраля 2024

Тело мужчины обнаружено около сгоревшего дома в Новоржевском районе
07 февраля 2024

Мужчина едва не сгорел в квартире в Стругокрасненском районе
07 февраля 2024

Псковский рабочий получил перелом кисти после падения станка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...