В школьном спорте более успешные команды не из областных центров – представитель лиги «КЭС-баскет»

18:29, 09 февраля 2024, ПАИ

В школьном спорте более успешные команды не из областных центров. Такое мнение высказал директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Михаил Пермяков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Задача лиги «КЭС-баскет» – максимальное вовлечение школьников в занятия спортом. Наверное, дай бог один-два ребёнка, кто играет в школьной лиге, могут добиться каких-то высоких результатов. Задача лиги, чтобы все участники стали хорошими людьми», – рассказал Михаил Пермяков.

С точки зрения подготовки детей, конечно, кто систематически занимается, увлекается, тот и показывает результат, пояснил эксперт. «Если взять Псковскую область, то у вас команда девушек из локнянской школы сегодня лидер. В школьном спорте гораздо более успешные команды не из областных центров, потому что у них там нет такого соблазна, как у городских ребят», – добавил спикер пресс-конференции.

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