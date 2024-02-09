Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В школьном спорте более успешные команды не из областных центров – представитель лиги «КЭС-баскет»

В школьном спорте более успешные команды не из областных центров. Такое мнение высказал директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Михаил Пермяков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Представитель лиги «КЭС-баскет»: «В школьном спорте более успешные команды не из областных центров». Фото: ПАИ

«Задача лиги «КЭС-баскет» – максимальное вовлечение школьников в занятия спортом. Наверное, дай бог один-два ребёнка, кто играет в школьной лиге, могут добиться каких-то высоких результатов. Задача лиги, чтобы все участники стали хорошими людьми», – рассказал Михаил Пермяков.

С точки зрения подготовки детей, конечно, кто систематически занимается, увлекается, тот и показывает результат, пояснил эксперт. «Если взять Псковскую область, то у вас команда девушек из локнянской школы сегодня лидер. В школьном спорте гораздо более успешные команды не из областных центров, потому что у них там нет такого соблазна, как у городских ребят», – добавил спикер пресс-конференции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

В школьном спорте более успешные команды не из областных центров – представитель лиги «КЭС-баскет»
09 февраля 2024

Это приятная неожиданность – тренер по стрельбе из лука о новой концепции поддержки спорта главой региона
09 февраля 2024

«Опочецкая лыжня» прошла в Псковской области
09 февраля 2024

Сеанс одновременной игры в шахматы проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
09 февраля 2024

Михаил Ведерников предложил обновлённую концепцию поддержки спорта в Псковской области
09 февраля 2024

Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей передала лига «КЭС-баскет» школам Псковской области
09 февраля 2024

Предстоящие соревнования «КЭС-баскет» обсуждают в медиацентре ПАИ
09 февраля 2024

Матчи звёзд и ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...