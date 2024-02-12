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Общество

Ещё более 102 млн рублей планируют направить на строительство школы на улице Киселёва в Пскове

Ещё более 102 млн рублей планируют направить на строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове, рассчитанной на 525 мест. Деньги пойдут на инженерные изыскания, подготовку проектной документации, поставку и монтаж оборудования, а также на возведение самого здания, сообщает корреспондент ПАИ с заседания профильного комитета Псковской гордумы.

Кроме того, средства направят на обеспечение деятельности общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, а также на мероприятия, которые проводит Псковский городской молодёжный центр.

Финансирование будет осуществлено в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики».

Добавим, вопрос об изменении в бюджет Пскова рассмотрели депутаты на профильном комитете Псковской городской Думы, заседание которого состоялось сегодня, 12 февраля. Так, городская казна пополнится на 104,6 млн рублей из вышестоящего бюджета. Большая часть средств будет направлена на строительство школы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал не допускать ошибок при строительстве школы на Киселёва в Пскове.

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