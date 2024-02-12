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Экономика

На 104,6 млн рублей увеличены доходы Пскова в этом году

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы состоялось в понедельник, 12 февраля, под председательством Юлии Пожидаевой, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Фото: ПГД

Депутаты рассмотрели пять вопросов, среди которых вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщили представители администрации Пскова, доходы бюджета города на 2024 год увеличиваются на сумму 104,6 млн рублей, расходы – на эту же сумму. Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить вопрос в повестку очередной сессии.


Кроме того, был рассмотрен вопрос о привлечении бюджетных кредитов администрацией Пскова в 2024 году. Также на заседании депутаты единогласно приняли к сведению информацию о реализации администрацией Пскова мер, направленных на устранение нарушений в 2023 году.

Отдельно заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту дорог и дворовых территорий МКД, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы (школы, детские сады).

Очередная, 19-я сессия Псковской городской Думы пройдет 16 февраля в Городском культурном центре. Проект повестки сессии включает девять вопросов.

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